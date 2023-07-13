بوتين يوجّه بإعطاء المشروع الوطني لتطوير المسيّرات الأولوية في ميزانية 2024

أوعزالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإعطاء المشروع الوطني لتطوير الأنظمة الجوية بدون طيار الأولوية في الميزانية العامة المقبلة.

وقال بوتين في منتدى تكنولوجيا المستقبل المنعقد في العاصمة الروسية موسكو: "من المهم النظر بشكل منهجي إلى النظام التكنولوجي التالي، وإنشاء صناعات وأسواق المستقبل. وعلى هذا الأساس تم بناء المشروع الوطني لتطوير الطائرات المسيرة. وكما اتفقنا مع زملائنا، أطلب اعتماده قبل 1 سبتمبر 2023، وكذلك إعطاءه الأولوية خلال صياغة ميزانية عام 2024، وفترة التخطيط حتى عام 2026".

المصدر: نوفوستي