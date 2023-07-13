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بوتين يوجّه بإعطاء المشروع الوطني لتطوير المسيّرات الأولوية في ميزانية 2024

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بوتين يوجّه بإعطاء المشروع الوطني لتطوير المسيّرات الأولوية في ميزانية 2024
РИА Новости / Кирилл Зыков
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أوعزالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإعطاء المشروع الوطني لتطوير الأنظمة الجوية بدون طيار الأولوية في الميزانية العامة المقبلة.

وقال بوتين في منتدى تكنولوجيا المستقبل المنعقد في العاصمة الروسية موسكو: "من المهم النظر بشكل منهجي إلى النظام التكنولوجي التالي، وإنشاء صناعات وأسواق المستقبل. وعلى هذا الأساس تم بناء المشروع الوطني لتطوير الطائرات المسيرة. وكما اتفقنا مع زملائنا، أطلب اعتماده قبل 1 سبتمبر 2023، وكذلك إعطاءه الأولوية خلال صياغة ميزانية عام 2024، وفترة التخطيط حتى عام 2026".

المصدر: نوفوستي

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