الاستخبارات التركية تحيد مسؤول القوة الخاصة بالعمال الكردستاني شمال العراق

أفادت وكالة الاناضول التركية بأن جهاز الاستخبارات التركي تمكن من تحييد المدعو أديب تميز، وهو مسؤول خلية القوة الخاصة في حزب العمال الكردستاني شمال العراق.

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ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها، الخميس، إن الاستخبارات التركية نفذت مؤخرا عملية شمال العراق، في إطار تعقبها لقياديي التنظيم الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، وقد تبين أنه مسؤول خلية القوة الخاصة بتنظيم "بي كي كي" في جبل"قنديل"، أديب تميز، الذي يحمل الاسم الحركي، جسور آزاد.

وكان تميز تلقى تدريبات تقنية وإيديولوجية في ما يسمى خلية القوة الخاصة للتنظيم، وقدم تدريبات في كافة المجالات لوحدات تطوير الأسلحة والذخائر في العراق، وفق الأناضول، كما كان مسؤولا عن فريق إنتاج الأسلحة الجديدة والعتاد التكتيكي.

ولفتت الوكالة إلى أن تميز الذي نشط ضمن صفوف التنظيم نحو 20 عاما، تولى مهام رفيعة المستوى ضمن بنية ما يسمى المجلس العسكري لحزب العمال الكردستاني في العراق.

المصدر: الأناضول