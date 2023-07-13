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تركيا.. جنازة حاشدة لشيخ الطريقة "المنزلية" النقشبندية (فيديو)

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تركيا.. جنازة حاشدة لشيخ الطريقة
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جنازة الشيخ الحسيني في مسقط رأسه
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نشرت وسائل إعلام تركية فيديو يوثق الجنازة الحاشدة لشيخ الطريقة المنزلية النقشبندية عبد الباقي أرول الذي سيدفن في مسقط رأسه في قرية "منزل" بولاية آدي يامان التركية.

وتوفي ظهر أمس الأربعاء، شيخ جماعة "منزل" النقشبندية الشيخ عبد الباقي أرول الملقب بالحسيني في المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه عن عمر يناهز 74 عاما بعد معاناته من مرض عضال.

ولد الشيخ عبد الباقي الحسيني في 2 مايو 1949 في قرية منزل بمنطقة قحطا في ولاية أديامان، ووالده هو السيد عبد الحكيم الحسيني، أحد شيوخ الطريقة النقشبندية، وهو من السادة الكرام المنسوبين لرسول الله.

وكان الشيخ عبد الباقي الحسيني تولى مشيخة الجماعة بعدما توفي شقيقه الأكبر محمد رشيد إرول الذي أصبح شيخا بعد والده في 22 أكتوبر 1993.

وتعلم الحسيني اللغة العربية والعلوم الدينية في مدرسة والده في قريته، وواصل تعليمه في ولاية سيرت ووان، وعانى من مرض السل في سن مبكرة، وتم إرساله إلى أنقرة لتلقي العلاج.

تركيا.. جنازة حاشدة لشيخ الطريقة
وسائل إعلام
الشيخ الحسيني

وتعد الطريقة النقشبندية هي واحدة من أكبر الطرق الصوفية والتي تنتسب إلى محمد بهاء الدين نقشبند واشتق اسمها منه، ومن ثم عرفت به. والطريقة النقشبندية هي الطريقة الوحيدة التي تدعي تتبع السلسلة الروحية المباشرة مع نبي الإسلام محمد. 

المصدر: dogruhaber+ يني شفق

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