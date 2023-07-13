لقاءان روسي-هندي وروسي-صيني على هامش اجتماع "آسيان"

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عددا من الملفات الثنائية والدولية مع مسؤولين رفيعي المستوى من الهند والصين على هامش فعاليات "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان) في جاكرتا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن لافروف ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار بحثا "عددا من قضايا العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات"، كما "تبادلا وجهات النظر حول القضايا الرئيسة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي"، بما في ذلك التفاعل على منصتي "منظمة شنغهاي للتعاون" ومجموعة دول "بريكس".

من جانبه، قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار عبر "تويتر" إنه ناقش مع لافروف القضايا الاقتصادية الثنائية والوضع في أوكرانيا.

ونشرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر "تلغرام" مقطع فيديو لبدء المحادثات بين لافروف وجايشانكار.

وذكرت الخارجية الروسية أن لافروف عقد أيضا لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، بحثا خلاله بالتفصيل قضايا التعاون في إطار "آسيان" في سياق تكثيف أنشطة بعض الدول لخلق "صيغ عسكرية سياسية ضيقة تهدف إلى تقويض النظام المتمحور حول "آسيان" للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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كما تبادل لافروف ووانغ وجهات النظر حول "الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية، مع إيلاء الاهتمام بتقييم جهود المجتمع الدولي لإطلاق عملية مفاوضات سلمية بشأن أوكرانيا.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن اللقاء "أكد أهمية تعزيز التعاون في السياسة الخارجية بين موسكو وبكين في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة العشرين وغيرها".

المصدر: RT+ وكالات