موظفون طردوا من "تويتر" يرفعون دعوى ضد الشركة بقيمة نصف مليار دولار

رفع عدد من موظفي "تويتر" الذين تم تسريحهم بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة، دعوى قضائية ضد الشركة، بزعم رفضها دفع ما لا يقل عن 500 مليون دولار من تعويضات نهاية الخدمة.

وأقامت كورتني ماكميليان التي أشرفت على برامج مزايا الموظفين في "تويتر" قبل تسريحها في يناير، الدعوى الجماعية في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية.

وحسب ماكميليان فإنه بموجب خطة إنهاء الخدمة التي أقرها "تويتر" في عام 2019، وُعد معظم العمال بشهرين من أجرهم الأساسي، بالإضافة إلى أجر أسبوع واحد لكل سنة كاملة من الخدمة إذا تم تسريحهم.

وجاء في الدعوى أن كبار الموظفين المسرحين مثل ماكميليان يستحقون ستة أشهر من الأجر الأساسي، لكن "تويتر" لم تمنحهم سوى شهر واحد على الأكثر من تعويضات نهاية الخدمة، ولم يتوصل الكثيرون منهم لأي تعويضات أخرى.

واستغنت "تويتر" عن أكثر من نصف قوتها العاملة كإجراء لخفض التكاليف، بعد أن استحوذ ماسك على الشركة، في أكتوبر الماضي.

وتتهم الدعوى كلا من "تويتر" وماسك بانتهاك قانون اتحادي ينظم خطط مزايا الموظفين.

المصدر: "الغارديان"