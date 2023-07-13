واشنطن تعرض لأول مرة في صالون جوي بالهند مقاتلات "إف-35"

عرضت شركة Lockheed Martin الأمريكية ولأول مرة في معرض Aero India 2023 مقاتلات من الجيل الخامس من طراز F-35A Lightning II و F-35A Joint Strike Fighter.

وأشار مراسل "تاس"، إلى أن هذا، هو أول ظهور لطائرات الجيل الخامس في الهند.

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ورفض ممثلو الجناح الأمريكي، الرد على سؤال مراسل "تاس" عما إذا كان ظهور هذه المقاتلات في العرض الجوي، يعني أن واشنطن مستعدة لعرضها للبيع للجانب الهندي.

في وقت سابق، قال الملحق العسكري الأمريكي في الهند في حديث صحفي، إنه لم تتم حتى الآن مناقشات رفيعة المستوى، حول إمكانية بيع مثل هذه الطائرات للهند، وشدد على أن "الهند تركز على بناء مقاتلات محلية للمستقبل".

وأشار إلى أن ظهور هذه المقاتلات في المعرض الجوي الهندي، يعني "تأكيد الشراكة الوثيقة بين الهند والولايات المتحدة".

وتم في الجناح الأمريكي في Aero India 2023 كذلك، عرض مقاتلات F-16 و F-18 متعددة المهام.

وتجري فعاليات المعرض الجوي المذكور، مرتين في كل عام في قاعدة يلاهانكا الجوية في بنغالور، جنوب الهند.

وتعتبر روسيا مشاركا نشيطا في هذا المعرض، وتقدم هذا العام أكثر من 200 قطعة من المنتجات العسكرية الروسية.

المصدر: تاس