تصريحات مسؤول فلسطيني في الجزائر تثير حفيظة المغرب (فيديو)

أثارت تصريحات لمسؤول فلسطيني عبر قناة جزائرية، حفيظة ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، ما اضطر السفير الفلسطيني في المغرب إلى التأكيد أن "التصريح فهم بشكل خاطئ".

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وقال جمال الشوبكي، السفير الفلسطيني بالمغرب، إن تصريحات جبريل الرجوب، وزير الشباب والرياضة في الحكومة الفلسطينية وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ربما فهمت بشكل خاطئ، مضيفا أن "فلسطين من حيث المبدأ لا تتدخل في أي خلاف عربي-عربي، وأن موقف بلاده في هذا الصدد لم يتغير".

وكانت تصريحات الرجوب التي أدلى بها عبر قناة جزائرية، أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد قال المسؤول الفلسطيني إن "هناك سمفونية لحنها الأمريكيون والإسرائيليون لدمج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتجاوز القضية الفلسطينية فحصل تطبيع في الخليج وفي شمال إفريقيا، في إشارة إلى المغرب".

وأضاف أن "الاتكاء على إسرائيل أو حتى على الولايات المتحدة لتصير الصحراء مغربية أو جزائرية، أعتقد أن اللجوء إلى الإسرائيليين أو أن إسرائيل يمكن أن تكون مصدر قوة لأحد أو إضعاف أحد غير صحيح ولن يكون".

واعتبر أن "الموقف الجزائري بالاحتكام إلى الاستفتاء والحوار مع الأشقاء وإقصاء وإبعاد أعداء الجزائر والمغرب هو الخيار أو النهج الصحيح".

🇩🇿🇵🇸🇲🇦| وزير الشباب والرياضة الفلسطيني، ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، جبريل الرجوب



🛑 "الإستفتاء هو من يحسم إن كانت الصحراء مغربية أو جزائرية"



✍ الجامعة العربية تعترف بمغربية الصحراء.

▪︎إسرائيل ستعلن اعترافها بمغربية الصحراء، في شهر شتنبر/أكتوبر المقبل.

▪︎وفلسطين؟ 🙃 pic.twitter.com/zLe6lDphhW — H A S S A N 🇲🇦 (@HMeghribi) July 11, 2023

المصدر: هيسبريس