لافروف يشيد بآفاق تعاون روسيا و"آسيان" في مجال الأمن الغذائي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا و"رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان) لديهما آفاق جيدة للتعاون في مجال أمن الغذاء والطاقة.

وقال لافروف في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع روسيا-"آسيان" في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الخميس، إن توسيع وتعزيز التعاون متعدد الأوجه من الأولويات المشتركة لروسيا و"آسيان"، مضيفا أن الاتصالات بين الطرفين عن طريق وزارات الخارجية ومجالس الأمن القومي تتطور حاليا بشكل مكثف.

وتابع: "وتتضمن أجندة العمل أيضا مبادرات جديدة في مجال رقمنة الاقتصاد وتطوير المدن الذكية. كمل أن هناك آفاقا جيدة للتعاون في مجال ضمان أمن الغذاء والطاقة وفي مجال التعليم".

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وشدد لافروف على أن موسكو "تؤيد باستمرار تعزيز الهيكل الأمني الذي تمثل "آسيان" مركزه، والذي ينبغي أن يظل أساسا للأمن والتنمية المستدامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف: "نحن نعلم أن هذا الأمر لا يعجب البعض، لكننا نسترشد ليس برغبات طرف ما، وإنما بالمهمة الموضوعية المتمثلة في تأمين السلام والاستقرار في هذا الفضاء الشاسع".

المصدر: "نوفوستي"