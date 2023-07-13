قالت آنا فان دينسكي الصحفية في Europe Diplomatic، إن الكثيرين أصيبوا بصدمة على هامش قمة الناتو في فيلنوس، بسبب اللوم الذي وجهه فلاديمير زيلينسكي للحلف.

وأضافت دينسكي، وهي من أعضاء رابطة الصحافة الدولية في بروكسل: "أعتقد أن عدد أصدقائه بات أقل، حتى لو لم يعبروا عن ذلك بشكل مباشر. لكن مثل هذا الموقف الاستهلاكي أثار الكثير من الحديث عن أنه يتحمل المسؤولية أمام شعبه، ولا علاقة للناتو بذلك على الإطلاق".

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ووفقا للصحفية، يتكون الانطباع بأن زيلينسكي يعتقد أن العالم كله مدين له. وترى دينسكي أن زيلينسكي يتصرف مثل "سيدة مسرح متقلبة المزاج".

وقالت: "مثل هذه الحوادث لا تؤدي إلا إلى حدوث تصدعات، مما يجعل آفاق أوكرانيا أكثر هشاشة".

يوم الثلاثاء الماضي، وصف زيلينسكي، عدم وجود إطار زمني لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، بالعبثي. ويرى زيلينسكي أن ذلك يشبه عدم الاستعداد لدعوة كييف للانضمام إلى الحلف.

وفي وقت لاحق ذكرت بلومبرغ، أن قادة دول الناتو، حثوا زيلينسكي خلال مأدبة عشاء مشتركة في فيلنيوس، على "التزام الهدوء" بعد انتقاده للحلف.

المصدر: نوفوستي