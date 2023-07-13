للمرة الثانية في غضون شهر.. بلينكن يعتزم لقاء مسؤول صيني رفيع في جاكرتا

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لقاء المسؤول الصيني الرفيع في السياسة الخارجية وانغ يي الخميس في جاكرتا، في ثاني اجتماع بينهما في غضون أشهر.

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وأظهر جدول المواعيد العام لوزارة الخارجية الامريكية أن بلينكن ووانغ سيلتقيان على هامش محادثات وزراء خارجية رابطة "آسيان زائد ثلاثة" في العاصمة الإندونيسية.

ورغم إعلان مايكروسوفت مؤخرا أن قراصنة صينيين اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني للحكومة الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخارجية، إلا أن أي تغيير لم يطرأ على هذا اللقاء.

وتأتي محادثات جاكرتا بعد نحو شهر من زيارة قام بها بلينكن إلى بكين هي الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ نحو 5 سنوات، حيث التقى الرئيس شي جين بينغ ووزير الخارجية تشين غانغ وكذلك وانغ يي مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

ومنذ ذلك الحين بدأ النشاط الدبلوماسي يتصاعد بين بكين وواشنطن، حيث زارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بكين الأسبوع الماضي إضافة إلى زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري.

وتصاعد التوتر في السنوات الأخيرة بين البلدين بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك تايوان والقيود التي تفرضها واشنطن على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة.

ولم يتوقع أي من الطرفين أن تحقق هذه الدبلوماسية المتجددة أي اختراقات، لكنهما يسعيان لإدارة خلافاتهما لضمان أن لا تؤدي إلى نزاع مباشر.

المصدر: أ ف ب