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مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بشأن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

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مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بشأن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي
Globallookpress
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أعلنت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الخميس، اجتماعا طارئا لبحث التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

وقالت البعثة البريطانية في تغريدة على "تويتر"، يوم الأربعاء، إن "مجلس الأمن سيعقد اجتماعا طارئا عصر يوم الغد بعد أن أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخا باليستيا عابرا للقارات".

وأشارت البعثة البريطانية إلى أن هذه هي التجربة الرابعة لصاروخ باليستي عابر للقارات، التي تنفذها كوريا الشمالية هذا العام في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

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وأضافت أن الصاروخ سقط على بعد 270 كلم غربي اليابان.

وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تترأس مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.

المصدر: RT

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