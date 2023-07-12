مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بشأن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

أعلنت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الخميس، اجتماعا طارئا لبحث التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

وقالت البعثة البريطانية في تغريدة على "تويتر"، يوم الأربعاء، إن "مجلس الأمن سيعقد اجتماعا طارئا عصر يوم الغد بعد أن أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخا باليستيا عابرا للقارات".

🚨#UPDATE: The Security Council will hold an urgent meeting tomorrow afternoon after DPRK launched an intercontinental ballistic missile today.



It is DPRK’s fourth ICBM test this year in breach of UN Security Council resolutions. The missile landed 270km west of northern Japan. pic.twitter.com/Qi5BHZfopq — UK at the UN 🇬🇧🇺🇳 (@UKUN_NewYork) July 12, 2023

وأشارت البعثة البريطانية إلى أن هذه هي التجربة الرابعة لصاروخ باليستي عابر للقارات، التي تنفذها كوريا الشمالية هذا العام في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

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وأضافت أن الصاروخ سقط على بعد 270 كلم غربي اليابان.

وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تترأس مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.

المصدر: RT