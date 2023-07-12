الزلة الثانية لبايدن خلال يوم واحد.. "لحل الأزمة الأوكرانية يتوجب على روسيا التوقف عن مهاجمة نفسها"

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في زلة لسان جديدة خلال إلقائه كلمة في ختام قمة حلف الناتو في فيلنيوس، حيث قال إنه "لحل الأزمة الأوكرانية يتوجب على روسيا التوقف عن مهاجمة نفسها".

وقال بايدن: "يمكن لروسيا إنهاء هذه الحرب غدا، إذا سحبت قواتها من أوكرانيا، واعترفت بالحدود الوطنية، وأوقفت هذه الهجمات غير الإنسانية على الأراضي الروسية. أعني، على أوكرانيا من روسيا".

وتجدر الإشارة إلى أنها ليست الزلة لأولى لبادين خلال اليوم، حيث وقع في زلة سابقة خلال إلقائه الكلمة نفسها، حيث لم يتمكن خلالها من تسمية عدد أعضاء حلف الناتو بشكل صحيح.

وقال إن "الناتو سيكون قريبا في الثاني والثلاثين... وسيكون حرا... ثلاثين حرا... 32 عضوا حرا يقفون معا لحماية شعبنا وأراضينا".

وسبق ذلك العديد من الزلات المريبة التي تدل على تدهور الحالة العقلية لبادين، ففي الأسبوع الماضي خلط خلال مقابلة مع CNN بين أوكرانيا وروسيا، قائلا: "يتوجب على الولايات المتحدة مساعدة روسيا في تلبية متطلبات الناتو".

وفي نهاية يونيو، قال إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "يخسر بوضوح الحرب في العراق"، وغيرها الكثير من الزلات.

المصدر: نوفوستي