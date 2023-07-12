أردوغان وميتسوتاكيس يشيدان بـ"الزخم الإيجابي" في العلاقة اليونانية التركية في فيلينوس

أشاد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بما سماه الطرفان "الزخم الإيجابي" في مستوى العلاقات بين بلديهما.

وأكد الجانبان في بيانين منفصلين، ختام اجتماعهما الثنائي على هامش قمة حلف الناتو في فيلنيوس أن هذا "الزخم الإيجابي" يجب أن يسهم "في تفعيل قنوات اتصال متعددة بين البلدين".

كما اتفق الجانبان على أن مصلحة البلدين تحتم استمرار المناخ الإيجابي في العلاقات الثنائية، التي تم تطوريها خلال الأشهر الأخيرة.

واتفق أردوغان وميتسوتاكيس على عقد الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للتعاون "اليوناني-التركي" في الخريف القادم في مدينة تيسالونيكي اليونانية.

وأعرب الجانبان عن أملهما "باستمرار الاتصالات الدورية بين البلدين، وعلى مختلف المستويات"، بغية تحسين العلاقات الثنائية.

ومن جانبه، أعرب ميتسوتاكيس عن أمله في فتح "صفحة جديدة في العلاقات اليونانية-التركية"، مؤكدا أن والرئيس التركي، يبدآن ولاية جديدة بعد الانتخابات الأخيرة في تركيا واليونان.

وأكد أنه لم ينس لحظات التوتر مع جارته، لكنه يريد "رؤية نصف الكوب الممتلئ وليس نصفه الفارغ".

وشدد على ضرورة وضع "خارطة طريق لحل الخلاف الجيوسياسي الأساسي وتحديد الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط".

ويأتي هذا الاجتماع بعد توترات شديدة، أعقبها تقارب حديث بين البلدين، حيث جرى "بأجواء جيدة"، بحسب البيانين.

المصدر: أ ف ب