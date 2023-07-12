أبرزها مبادرة الحبوب.. غوتيريش وابن زايد يبحثان ملفات هامة

تلقى رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وبحثا عددا من الملفات المهمة، تتصدرها مبادرة الحبوب.

وذكرت وكالة "وام" أن غوتيريش أعرب خلال المكالمة عن تقديره لإسهامات الإمارات الفاعلة في تحقيق التقدم في القضايا الرئيسية ذات الأولوية الإقليمية والعالمية.

وشدد الجانبان أيضا على أهمية "مبادرة حبوب البحر الأسود"، حيث استعرضا الجهود الجارية من أجل تمديدها، واتفقا على استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين بهذا الصدد، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية "وام"