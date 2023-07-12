الكونغرس يطالب البنتاغون بتوضيح أخطاء تقييم المساعدة المقدمة لأوكرانيا

أرسل عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين خطابا إلى رئيس البنتاغون، لويد أوستن، يطالبون فيه بتوضيح الخطأ في تقييم المساعدة المقدمة لأوكرانيا بنحو 6.2 مليار دولار.

وبحسب الخطاب الذي نشره السيناتور عن ولاية ميسوري جوش هاولي: "أخطاء التقدير المزعومة تثير قلقا خاصا نظرا لطبيعة ومقدار المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، التي تبلغ حاليا أكثر من 113 مليار دولار.. هذه محاولة واضحة للحصول على أموال إضافية تتجاوز الكونغرس مع الاستمرار في تحديد أولويات أوكرانيا على حساب المصالح الأمريكية الأكثر أهمية، بما في ذلك احتواء الصين في المحيط الهادئ".

وأشار الجمهوريون إلى أن البنتاغون حاول إخفاء التكلفة الحقيقية للمساعدات المرسلة إلى أوكرانيا من أعضاء الكونغرس. وأشار الموقعون على الوثيقة إلى أن "الكونغرس، وليس وزارة الدفاع، هو من يملك سلطة على المحفظة".

وفي يونيو الماضي، بعد إعادة حساب المساعدات العسكرية لأوكرانيا، توصل البنتاغون إلى استنتاج مفاده أن السلطات الأمريكية بالغت في تقدير تكلفتها للسنتين الماليتين 2022 و2023 بمقدار 6.2 مليار دولار.

وتم الكشف عن الخطأ أثناء تدقيق عملية تخصيص الدعم لكييف من موارد البنتاغون. وكما هو مذكور، أخذت الحسابات في الاعتبار تكلفة إنتاج الأسلحة التي ستحل محل الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، وليس تكلفة تلك التي تم إرسالها بالفعل إليها.

المصدر: نوفوستي