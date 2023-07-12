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أردوغان: نقبل بسرور دور وسيط السلام بين روسيا وأوكرانيا إذا عرض علينا ذلك

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أردوغان: نقبل بسرور دور وسيط السلام بين روسيا وأوكرانيا إذا عرض علينا ذلك
Globallookpress
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تقبل "بكل سرور" دور وساطة السلام بين روسيا وأوكرانيا في حال عرض الطرفان الأمر عليها.

وقال أردوغان: "إذا عرض الطرفان الروسي والأوكراني دور الوساطة فسوف نقوم بذلك، بكل سرور".

وفي السابع من يوليو الجاري، قال أردوغان إنه يتعين على روسيا وأوكرانيا العودة لطاولة المفاوضات السلمية.

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أردوغان: على روسيا وأوكرانيا العودة لطاولة المفاوضات
أردوغان: على روسيا وأوكرانيا العودة لطاولة المفاوضات

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي زار تركيا، إنه ينبغي "على روسيا وأوكرانيا العودة لطاولة المفاوضات السلمية"، موضحا أن تركيا تعد من أكثر الدول التي تبذل جهودا لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

من جهة أخرى، اعتبر أردوغان أن "أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في حلف الناتو"، متابعا بالقول "أكدنا منذ بداية الحرب أنها غير عادلة، وأنها يجب أن تتوقف، وأنها مخالفة للقوانين الدولية"، على حد قوله.

وأضاف "سندعم إعادة البناء في أوكرانيا، ونحن مستعدون لتعمل الشركات التركية في هذا الإطار".

المصدر: الأناضول + RT

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