الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الروسي احتجاجا على مضمون بيان روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي

أعربت طهران عن احتجاجها للسفير الروسي لدى طهران أليكسي ديدوف، على مضمون البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء، السفير الروسي وأعربت له عن احتجاجها على ما ورد في البيان حول الجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران والإمارات.

وحسب وزارة الخارجية الإيرانية، طالبت طهران موسكو بتعديل الموقف الروسي، مؤكدة "عائدية الجزر الثلاث المذكورة إلى إيران".

وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه بعد الاطلاع على مضمون البيان تم استدعاء سفير روسيا الاتحادية، وأعربت الخارجية الإيرانية له عن اعتراض طهران على محتوى البيان المذكور.

المصدر: تاس