رئيس كوريا الجنوبية يؤكد ضرورة التعاون الأمني بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ و"الناتو"

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، على ضرورة تكثيف التعاون الأمني بين دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و"الناتو".

وقال يون خلال لقائه الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبيرغ: "في وقت لا يمكن فيه الفصل بين الأمن في المحيط الأطلسي والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون هناك تعاون وثيق بين دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، وبين حلف الناتو"، في إشارة إلى الدول الأربع المدعوة إلى القمة باعتبارها دولا شريكة للناتو.

بدوره قال ستولتنبرغ: "نحن نقدر الشراكة معكم لأن الأمن ليس إقليميا، بل الأمن قضية عالمية. وإن ما يحدث في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مهم لأوروبا وما يحدث في أوروبا مهم لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأمس الثلاثاء تبنى رئيس كوريا الجنوبية والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ برنامج تعاون في 11 مجالا، بما في ذلك مجال مكافحة الإرهاب والانتشار النووي والتهديدات في المجال السيبراني.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن الرئيس قوله "جئت لوضع الأساس المؤسسي للتعاون من خلال تبني برنامج شراكة ITPP والتشاور بشأن التعاون مع الناتو في مجال المعلومات العسكرية وفي المجال السيبراني".

المصدر: يونهاب







