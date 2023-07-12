قاذفات "Smerch" و"Solntsepek" الروسية تدمر مواقع أوكرانية على محور كراسني ليمانسك

صدت القوات الروسية محاولات لواءين أوكرانيين مهاجمة مواقع روسية، وألحقت خسائر كبيرة في صفوفهما، كما دمرت عتادهما العسكري بالقرب من منطقة غابات سيريبريانسكي على محور كراسني ليمانسك.

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز"، ألكسندر سافتشوك، "في محور كراسني ليمانسك، أن قاذفات "سميرتش" الروسية وقاذف اللهب الثقيل Solntsepek دمرت مراكز تجمع القوات الأوكرانية، كما تم إسقاط مسيرة أوكرانية بواسطة نظام الصواريخ "تور أم 1" المضاد للطائرات".

إقرأ المزيد

ولفت سافتشوك إلى أنه في منطقة تورسك بالقرب من غابات سيريبريانسكي، صدت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية محاولات هجومية لوحدات من اللواءين 95 و42 الأوكرانيين، حيث تكبد العدو خسائر كبيرة، كما استسلمت أربع كتائب هجومية أوكرانية.

المصدر: نوفوستي