لافروف: الصراع في أوكرانيا لن ينتهي بينما يفكر الغرب في هزيمة روسيا بأيدي دمى كييف

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع صحيفة "كومباس" الإندونيسية إن الصراع الأوكراني "لن ينتهي حتى يتخلى الغرب عن هوسه بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا على يد دمى كييف".

وأوضح لافروف: "لماذا لا تتوقف المواجهة في أوكرانيا؟ الإجابة بسيطة للغاية.. ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للحفاظ على هيمنته وهوسه بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بأيدي دمى كييف".

وأضاف لافروف: "حتى الآن، لا توجد مؤشرات على التغيير في هذا الموقف، ونرى كيف يواصل الأمريكيون وأتباعهم ضخ الأسلحة بشكل واسع إلى أوكرانيا، ودفع نظام كييف لمواصلة الهجوم".

وأكد لافروف أن "تجاهل الغرب للمبادرات المقدمة من طرف العديد من الدول يعتبر مؤشرا أيضا، بما في ذلك مقترحات الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الذي تحدث أثناء زيارته لموسكو، عن الحاجة إلى وقف إطلاق النار، فضلا عن ضمان المساعدة الإنسانية والأمن الغذائي، كما أعرب عن استعداده لتكون بلاده بمثابة وسيط بين روسيا وأوكرانيا. وتحدث وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، عن موضوع تسوية الأزمة الأوكرانية في 3 يونيو من هذا العام، لكن كلماته في كييف اصطدمت على الفور بعدم القبول بقولهم، ليس هناك حاجة إلى وسطاء الآن".

وشدد لافروف على أن "ما يسمى بصيغة السلام التي طرحها زيلينسكي، التي يحاولون الآن فرضها كنوع من الوصفة الوحيدة الممكنة للتسوية، هي أيضا أحد أعراض الموقف العدواني من كييف وحلفائها".

وأعرب لافروف عن ثقته في أن "إندونيسيا تدرك جيدا الخلفية الضارة لمثل هذه الخطط".

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المصدر: RT