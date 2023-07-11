بعد اعتقال عشرات المتظاهرين وقمعهم.. واشنطن تحث إسرائيل على احترام الحق في التجمع السلمي

حث البيت الأبيض إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على احترام الحق في التجمع السلمي وسط الاحتجاجات بعد أن ألقت الشرطة القبض على عشرات المتظاهرين ضد التعديلات القضائية المقترحة.

وقال البيت الأبيض: "نحث السلطات على حماية الحق في التجمع السلمي واحترامه.. من الواضح أن هناك نقاشات ومداولات مهمة في إسرائيل بخصوص الخطة المقترحة.. مثل هذه النقاشات، هي جزء صحي من المناخ الديمقراطي الحيوي".

ويأتي ذلك وسط معارضة واسعة للتعديلات القضائية المقترحة، بحيث أغلق محتجون عددا من مداخل المدن في إسرائيل وميناء حيفا احتجاجا على تمرير الحكومة قانون إلغاء حجة "المعقولية" في القراءة الأولى كجزء من خطة التعديلات القضائية.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين،على مشروع القانون الذي يقوض صلاحيات القضاء بأغلبية 64 نائبا هم أعضاء الائتلاف الحكومي مقابل 56 من المصوتين ضده.

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المصدر: وكالات