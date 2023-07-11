مصدر في الناتو: زيلينسكي يحاول الضغط على حلفائه في الحلف لإعادة صياغة بيان القمة الختامي

أفادت وكالة "فرانس برس"، بهبوط طائرة فلاديمير زيلينسكي، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث تعقد قمة حلف الناتو اليوم.

فيما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت لاحق، نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي لن يشارك في قمة الناتو اليوم.

كما وصل وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، إلى قمة حلف الناتو في فيلينوس، وأكد أن هدف بلاده الرئيسي هو الحصول على عضوية الحلف.

وقال ريزنيكوف للصحفيين، إنه وصل إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة الناتو، بغية توقيع مذكرة تهدف إلى ضمان تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات "إف -16" الأمريكية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "ذا غارديان"، نقلا عن مصادر مطلعة داخل حلف الناتو، أن زيلينسكي يحاول إقناع حلفاء كييف في الحلف بإعادة صياغة بيان القمة الختامي.

وقال المصادر للصحيفة إنها تعتقد أن زيلينسكي يعتمد دبلوماسية اللحظة الأخيرة التي تهدف إلى تشجيع (الحلفاء) على إعادة صياغة البيان الختامي قبل نهاية القمة يوم الأربعاء.

وبدأ زعماء 31 دولة من أعضاء "الناتو"، والسويد اليوم الثلاثاء قمة تستمر ليومين، وستكون موضوعاتها الرئيسية مناقشة خطط دعم كييف في الأعمال العسكرية والموافقة على خطط لنشر قوات الحلف الكبيرة بالقرب من الحدود مع روسيا، فضلا عن تبني الالتزامات القانونية بموجب هذه الخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي.

المصدرك نوفوستي