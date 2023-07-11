هبوط مروع لطائرة ركاب في مطار مقديشيو (فيديو)

أفادت وسائل الإعلام بأن طائرة ركاب انحرفت اليوم الثلاثاء عن المدرج فور هبوطها "المروّع" في مطار مقديشو الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية عن وزير النقل قوله، إن شخصا أصيب وتم إنقاذ بقية الركاب بسلام.

ويظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تابعة لشركة "Halla Airlines" مع قمرة القيادة المنفصلة جزئيا، بجوار جدار خرساني منخفض.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث، لكن الطقس في المطار الساحلي كان غائما جزئيا.

المصدر: أ ب