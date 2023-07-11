دمشق: تزويد الإدارة الأمريكية لنظام كييف بقنابل عنقودية أمر غير أخلاقي

نددت دمشق بقرارواشنطن وحلفائها الغربيين تزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية، مطالبة دول العالم "بلجم سياسات هذه الإدارة المتهورة التي تشكل خطرا مصيريا على الأمن والسلم العالميين".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية: "تابعت الوزارة بقلق عميق الخطط الأمريكية الخطرة لتزويد نظام كييف بقنابل عنقودية خلافا للاتفاقيات الدولية وتحذيرات الأمم المتحدة".

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وأكد المصدر أن "استمرار تزويد الإدارة الأمريكية وبعض حلفائها الغربيين نظام كييف بالأسلحة هدفه زيادة القتل والدمار، وأمر لا أخلاقي ويعري سياسات النفاق، ويؤكد غياب الشعور بالمسؤولية لدى الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين، ويطيل أمد الحرب العدوانية التي يشنها التحالف الغربي ضد روسيا الاتحادية، ويهدد بتصعيد كارثي يطال مستقبل البشرية".

وأعرب المصدر عن إدانة دمشق الشديدة لهذا التصعيد الأمريكي الخطير، مطالبا "كل دول العالم بلجم سياسات الإدارة الأمريكية المتهورة، والتي تشكل خطرا مصيريا على الأمن والسلم في كل أنحاء العالم".

المصدر: RT