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نشوب حريق قرب مستوطنة شاكيد إثر سقوط صاروخ أطلق من جنين (فيديو)

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نشوب حريق قرب مستوطنة شاكيد إثر سقوط صاروخ أطلق من جنين (فيديو)
مستوطنة "شاكيد"
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء بنشوب حريق قرب مستوطنة شاكيد جراء سقوط صاروخ فلسطيني تم إطلاقه من جنين.

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ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول أمني قوله: "إن الجيش يفحص أنباء عن إطلاق صاروخ نحو غلاف جنين".

وأمس الاثنين، أكد الجيش الإسرائيلي أنه تم محاولة إطلاق صاروخين من من جنين باتجاه مستوطنة "شكيد" القريبة من الجدار الفاصل. وقال متحدث باسم الجيش إنه بعد مسح المنطقة، عثر على منصتي صاروخين وبقايا لهما، في منطقة قرب المستوطنة، مشيرا إلى أنه تم نقل ما عثر عليه للفحص للتأكد من عدم احتوائها على متفجرات.

وأعلنت كتيبة "العياش" في جنين، مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين من طراز "قسام 1".

وأشارت الكتيبة في بيان لها، إلى أن ذلك جاء في إطار "معركة الإعداد والتطوير المستمر وكسر المعادلات" مع الجيش الإسرائيلي، وردا "على جرائمه في مخيم جنين واستهداف الحرائر".

وقالت الكتيبة "برغم الظروف الأمنيه المعقدة والحساسة والعمل المستحيل، ورغم قلة الإمكانيات والأدوات، إلا أننا نواصل التطوير والإعداد ونواصل الليل بالنهار لنذيق هذا العدو بأس صواريخ القسام في أرض ضفة العياش".

ونشرت مقطع فيديو يظهر أحد الصواريخ قبيل إطلاقه.

المصدر: وكالة سما

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