ماتفيينكو: روسيا ستتوجه إلى برلمانات العالم بشأن إمداد كييف بالذخائر العنقودية

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستتوجه إلى برلمانات العالم لإدانة توريد الذخائر العنقودية الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقالت ماتفيينكو، للصحفيين أنها "أبلغت أصدقاءنا الصينيين أن روسيا توجهت بالفعل وستواصل مناشدة جميع المنظمات الدولية- ونحن عبر خطنا، (سنتوجه) إلى برلمانات العالم- حتى تكون هناك إدانة عامة لمثل هذا القرار الإجرامي واتخاذ الإجراءات لمنعه".

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واعتبرت ماتفيينكو بأن إمداد الغرب بذخائر عنقودية لأوكرانيا يعد جريمة حرب، قائلة: "إن القرار الإجرامي غير المسبوق بتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية هو جريمة حرب ويتعارض مع جميع الوثائق الدولية".

وأشارت إلى أن مثل هذا القرار الإجرامي قد سبق إدانته من قبل عدد من الدول، بما في ذلك بعض دول الناتو، بشأن عدم جواز تسليم مثل هذه الأسلحة، لأن الجميع يدرك جيدا المخاطر الكارثية وما تشكله هذه الأسلحة بالنسبة للسكان المدنيين.

وتجري رئيسة مجلس الاتحاد الروسي ماتفيينكو زيارة إلى الصين من 9 إلى 12 يوليو، على رأس وفد برلماني، وذلك تلبية لدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشاو لي جي، حسبما أعلن عنه المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الروسي.

وأعلنت الولايات المتحدة قبل أيام، أنها بصدد تسليم ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

وتحظر أكثر من 120 دولة استخدام الذخائر العنقودية نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة لكنها يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، بما قد يشكل خطرا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.

وأكد الجيش الروسي أن القوات الأوكرانية استخدمت بالفعل ذخائر عنقودية لقصف دونباس، ولا سيما مدينة دونيتسك.

المصدر: نوفوستي