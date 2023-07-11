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لأول مرة منذ 10 سنوات.. الثلوج تتساقط في جوهانسبرغ (فيديو +صور)

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لأول مرة منذ 10 سنوات.. الثلوج تتساقط في جوهانسبرغ (فيديو +صور)
AP
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استيقظ سكان مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا يوم أمس الاثنين على تساقط الثلوج لأول مرة منذ 10 سنوات، وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية من إغلاق محتمل للطرق ودرجات حرارة شديدة البرودة فيما لم تتعرض المدينة لمثل هذا الطقس، التي تقع على ارتفاع يزيد عن 1700 متر، ومع ذلك لا يزال هطول الثلوج نادرا، وكانت آخر مرة شوهد فيها تساقط للثلوج في عام 2012.

وشددت خدمة الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا من أن درجات الحرارة الجليدية تشكل خطرا على المواطنين بينما تتجاوز طلبات التدفئة المتزايدة إمدادات الكهرباء مع استمرار شتاء جنوب إفريقيا في يوليو وأغسطس.

وقال فرانسوا إنجلبريخت أستاذ علم المناخ بجامعة ويتواترسراند، إن الثلوج تتساقط في جوهانسبرغ بالمتوسط مرة كل خمس سنوات​​، مع تساقط كثيف للثلوج مثل تلك التي شوهدت يوم الاثنين مرة كل 10 إلى 20 عاما.

المصدر: "الغارديان"

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