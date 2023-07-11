لأول مرة منذ 10 سنوات.. الثلوج تتساقط في جوهانسبرغ (فيديو +صور)
استيقظ سكان مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا يوم أمس الاثنين على تساقط الثلوج لأول مرة منذ 10 سنوات، وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.
وحذرت خدمات الأرصاد الجوية من إغلاق محتمل للطرق ودرجات حرارة شديدة البرودة فيما لم تتعرض المدينة لمثل هذا الطقس، التي تقع على ارتفاع يزيد عن 1700 متر، ومع ذلك لا يزال هطول الثلوج نادرا، وكانت آخر مرة شوهد فيها تساقط للثلوج في عام 2012.
It's snowing in Johannesburg, South Africa 🌨️🇿🇦— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) July 10, 2023
🎥 @CityofJoburgZApic.twitter.com/SA40ux5FM2
وشددت خدمة الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا من أن درجات الحرارة الجليدية تشكل خطرا على المواطنين بينما تتجاوز طلبات التدفئة المتزايدة إمدادات الكهرباء مع استمرار شتاء جنوب إفريقيا في يوليو وأغسطس.
🚨>1,000,000🇿🇦kids saw snow in Johannesburg today.🚨#ClimateScampic.twitter.com/Atn357HGbc— StormSignal (@StormSignalSA) July 10, 2023
Snow in Johannesburg today. Very rarely does it snow and only 3 or 4 times a century so much in a day (Ellis Park #Rugby stadium) pic.twitter.com/ILivfa6ItE— Alison Geer (@alisonegeer) July 10, 2023
وقال فرانسوا إنجلبريخت أستاذ علم المناخ بجامعة ويتواترسراند، إن الثلوج تتساقط في جوهانسبرغ بالمتوسط مرة كل خمس سنوات، مع تساقط كثيف للثلوج مثل تلك التي شوهدت يوم الاثنين مرة كل 10 إلى 20 عاما.
Snow in Johannesburg today. Very rarely does it snow and only 3 or 4 times a century so much in a day (Ellis Park #Rugby stadium) pic.twitter.com/ILivfa6ItE— Alison Geer (@alisonegeer) July 10, 2023
المصدر: "الغارديان"