"تلغراف" تفسر لمس بايدن لظهر الملك تشارلز

علقت صحيفة "تلغراف" البريطانية على لمس الرئيس الأمريكي جو بايدن، للملك البريطاني تشارلز الثالث، معتبرة أنها محاولة لـ"التعويض" عن عدم حضور حفل تتويجه.

وقالت الصحيفة إنه إذا كان لدى الملك أي شكوك حول الطبيعة الدائمة للعلاقات البريطانية الأمريكية في ظل حكمه، فقد تلاشت بالتأكيد. فقد بدا الرئيس الأمريكي "حريصا جدا" على إظهار العلاقة الخاصة المستمرة لدرجة أنه لمس الملك مرارا وتكرارا خلال ترحيب رسمي في قلعة وندسور.

ونقلت عن مساعدي الملك تأكيدهم أنه لم ينزعج من ما وصفته بـ"العرض الحساس"، والذي يبدو أنه محاولة من بايدن لـ"التعويض عن عدم حضوره في حفل تتويج الملك".

ولفتت "تلغراف" إلى أنه "عندما تصافح الرجلان، مد بايدن يده على مرفق الملك قبل أن يضع يده على ظهره"، وقد أصر مراقبو البيت الأبيض على أن مثل هذه "العروض اللمسية" هي تعبير عن أسلوب بايدن. إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن بايدن لم يلمس الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، عندما التقيا.

ولفتت مصادر ملكية إلى أن الملك من جيل مختلف عن والدته الراحلة، وأصرت على أنه لم ينزعج من أن يتم لمسه.

المصدر: "التلغراف"