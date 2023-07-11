مشاهد عملية ليلية لـ"حصادة الرؤوس" تدكّ مواقع نازيي كييف (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لمدرعة "تيرميناتور" لإسناد الدبابات الملقبة بـ"حصادة الرؤوس"، تدك تجمّعات قوات كييف بمحيط مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.

وقال قائد طاقم العربة: "اقتربنا من مواقع العدو لمسافة أربعة كيلومترات وأطلقنا 400 طلقة من مدفعنا الرشاش على أهداف محددة للعدو".

ولفت إلى أن العملية نفذت ليلا للاستفادة من عامل المباغتة، وسهولة رصد الأهداف المعادية بفضل أجهزة التصوير الحراري والمناظير الليلية المزودة بها العربة.

وتستطيع "حصادة الرؤوس" التي لا مثيل لها في العالم التعامل بفعالية مع الدبابات والمدرعات وغيرها من عربات العدو المفترض، وتدمير نقاطه النارية وقواته البشرية ومرابض مدفعيته وأسلحته المضادة للدبابات.

"حصادة الرؤوس" تزن 44 طنا، ومزودة بأربعة مدافع رشاشة من عيار 30 و7,62 مم، وأربع منصات لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، إضافة إلى قاذفي قنابل أوتوماتيكيين.

المصدر: "نوفوستي"