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القضاء على قافلة كاملة من عتاد حلف الناتو قبل يوم من قمة فيلنيوس (صور وفيديو)

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القضاء على قافلة كاملة من عتاد حلف الناتو قبل يوم من قمة فيلنيوس (صور وفيديو)
RT
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أظهرت صور ومقطع فيديو عملية تدمير قافلة أخرى من معدات الناتو الممنوحة لأوكرانيا بمنطقة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه.

ووفق ما جاء في الصور المنشورة على قنوات تلغرام"، فقد دمر مقاتلو أوريخوفو القافلة العاشرة من معدات الناتو بالقرب من رابوتينو.

وأضافت الرسالة أنه "عند صد هجوم للقوات الأوكرانية، تمت إصابة مركبة "برادلي" قتالية ودبابات ومركبات قتالية مدرعة وتدميرها تماما على يد مقاتلي الفرقة السبعين بدعم من الفوجين 1430 و291 وقوات الاستطلاع والمدفعية من الحرس 42 التابع للفرقة 58".

ولفت ناشرو الصور الانتباه إلى وجود مجموعة كاملة من "مقابر" معدات الناتو والمعدات الأوكرانية في هذه المنطقة.

وفي مقطع فيديو، تقوم طائرة مسيرة تابعة لوحدة القوات الخاصة "عثمان"، التابعة للجيش الروسي، بتدمير معدات الناتو في منطقة رابوتينو، حيث يبدو أن الضربات نفذت باستعمال صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

المصدر: RT

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