الصومال.. مقتل 8 أفراد من عائلة واحدة بانفجار لغم وسط البلاد

لقي ثمانية أفراد من أسرة واحدة مصرعهم اليوم الاثنين، جراء انفجار لغم أرضي وسط الصومال، فيما حمل مسؤول محلي "حركة الشباب" الإسلامية المسؤولية عن الحادث.

وأعلن رئيس بلدية المنطقة، صدام عبدي إيداو، في تصريح صحفي، عن "مقتل ثمانية أبرياء بينهم امرأة، في انفجار لغم أرضي وقع مساء أمس الأحد، قرب بولوبردي بإقليم هيران بولاية هيرشبيلي وسط الصومال"، مشيرا إلى أنهم أفراد عائلة واحدة.

وأضاف قائلا: "زرع إرهابيو حركة الشباب هذا اللغم، بعدما دحرتهم العمليات العسكرية الجارية في المنطقة"، متهما عناصر الحركة "بعدم الاكتراث لحياة المدنيين".

ويشهد الصومال منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة.

المصدر: أ ف ب