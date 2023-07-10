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مجلس التعاون الخليجي يشيد بمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك مع روسيا

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مجلس التعاون الخليجي يشيد بمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك مع روسيا
Sputnik
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أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري المشترك مع روسيا، خرج بخطة عمل مشتركة ونتائج تخدم مصالح الجانبين.

وشارك الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم الاثنين بالعاصمة الروسية موسكو، في الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

وقال محمد البديوي، خلال تصريحه إن الاجتماع "ناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بروح إيجابية وشفافة، وتم تبادل وجهات النظر حيال العديد من الملفات الإقليمية والعالمية، وإقرار خطة العمل المشتركة الخليجية الروسية 2023 - 2028، التي تهدف إلى تقوية العلاقات وتبادل الخبرات في العديد من الجوانب".

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المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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