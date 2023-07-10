لافروف وابن فرحان يبحثان التعاون الاستراتيجي بين موسكو والرياض

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الاثنين بموسكو، التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان على "تويتر" إنه قد "جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الودية التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات".

وجرت المحادثات على هامش الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم الاثنين في موسكو.

وفي وقت سابق، قال لافروف إن الطرفان تبنيا عقب الاجتماع، بيانا مشتركا وخطة عمل مشتركة للفترة 2023-2028.

ويتكون مجلس التعاون الخليجي من ست دول، هي البحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، حيث تأسس عام 1981، فيما تتمثل الأهداف الرئيسية للمنظمة في التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، فضلا عن التفاعل في مجال ضمان الأمن والدفاع الإقليميين في الخليج العربي.

المصدر: RT