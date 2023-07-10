وسائل إعلام: أعضاء الناتو يتفقون على خطة للتعامل مع هجوم روسي محتمل

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن أعضاء حلف الناتو توصلوا إلى اتفاق بشأن خطة للتعامل مع "هجوم روسي" محتمل، وذلك لأول مرة منذ انتهاء الحرب الباردة.

وأشارت المصادر إلى أن تركيا كانت تعرقل الاتفاق على الخطة بسبب بعض التسميات الجغرافية، بما فيها قبرص.

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ومن خلال وضع الخطط، سيقدم الناتو توصيات للدول الأعضاء بشأن كيفية تعزيز قواتها المسلحة والقدرات اللوجستية.

وحسب "رويترز"، فإن الحاجة إلى تمويل تلك الأعمال هي ما يدفع بحلف الناتو إلى الإعلان بأن إنفاق الـ2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع يمثل الحد الأدنى المطلوب للنفقات العسكرية لأعضاء الحلف.

ويأتي ذلك قبل يوم واحد فقط من انطلاق قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، التي يرتقب أن تبحث انضمام السويد إلى الحلف، ومستقبل علاقته مع أوكرانيا.

المصدر: رويترز