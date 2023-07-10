لافروف: روسيا مستعدة لتلبية احتياجات الشركاء العرب من الحبوب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا مستعدة لتلبية الاحتياجات الإضافية للشركاء العرب من الحبوب، مؤكدا أن لا عقبات أمام ذلك.

وقال لافروف في مؤتمرصحفي في موسكو، عقب الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي "روسيا - مجلس التعاون لدول الخليج العربي" على مستوى وزراء الخارجية: "نبيع الحبوب كما بعناها سابقا. نفي بجميع التزاماتنا دون استثناء. نحن مستعدون لتلبية جميع الاحتياجات بما في ذلك الاحتياجات الإضافية لشركائنا العرب، ولا توجد أي عقبات أمام ذلك".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن جهود الأمم المتحدة لتنفيذ الجزء الروسي من "اتفاق الحبوب" الموقع في اسطنبول، لم تسفر عن أي نتائج.

وأضاف قائلا "أما بالنسبة للجزء الروسي من هذه الحزمة (صفقة الحبوب)، فلم يتم تنفيذه على الإطلاق في أي من نقاطها. لقد سمعنا منذ عدة أشهر من ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة أن الأمين العام ونوابه الذين صدرت لهم تعليمات بالتعامل مع هذا الأمر، يبذلون جهودا لا تصدق. لم تؤد هذه الجهود التي لا تصدق إلى أي نتيجة على الإطلاق".

المصدر: RT