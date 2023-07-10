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وفا: استشهاد شاب فلسطيني غربي رام الله (فيديو)

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وفا: استشهاد شاب فلسطيني غربي رام الله (فيديو)
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار اليوم الاثنين تجاه شاب فلسطيني غربي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى مقتله.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن أطلاق النار على الشاب الفلسطيني بدعوى محاولته إلقاء عبوة ناسفة على القوات الإسرائيلية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية بـ"استشهاد الشاب بلال ابراهيم قدح (33 عاما) من قرية شقبا، برصاص جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز المقام على المدخل الجنوبي للقرية".

وحسب شهود عيان، منعت القوات الإسرائيلية المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب من محيط المكان، كما منعت الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه وانقاذه وتركته ملقى على الأرض.

يذكر أن الشاب متزوج، ولديه ثلاثة أطفال.

المصدر: RT

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