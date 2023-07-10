الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني غرب رام الله (فيديو)

أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، النار على فلسطيني بالقرب من قرية دير نظام غرب رام الله، بزعم محاولته إلقاء عبوة ناسفة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "شابا فلسطينيا أطلق النار وحاول إلقاء قنبلة باتجاه القوات الإسرائيلية قرب قرية دير نظام غرب رام الله".

وأفادت مصادر إسرائيلية بأنه بتفتيش سيارة الشاب الفلسطيني تم العثور على سلاح.

هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "شاب فلسطيني أطلق النار وحاول إلقاء قنبلة صوب قوات الاحتلال قرب قرية دير نظام". pic.twitter.com/WztOSE8Y5c — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 10, 2023

المصدر: RT