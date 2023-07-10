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نشر رسالة قديمة خاصة جدا بعثها خامنئي لسليماني حينما كان في مهمة خارجية

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نشر رسالة قديمة خاصة جدا بعثها خامنئي لسليماني حينما كان في مهمة خارجية
خامنئي وسليماني
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نشر مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة بعثها إلى قاسم سليماني بعد نجاح عملية كسر حصار تنظيم "داعش" الإرهابي لبلدة آمرلي في العراق، والذي استمر لأكثر من 70 يوما.

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وكتب سليماني في رسالته الجوابية: "لقد أرسلت نبأ هذا الانتصار إلى سماحة قائد الثورة الاسلامية، وعلى الفور تم إرسال رسالة في غاية الأهمية لي". وجاء في رسالة خامنئي: "لا أستطيع التعبير عن مدى قلقي بسبب ذهابكم إلى هذه المنطقة الخطرة".

ويضيف سليماني: "كانت الرسالة أبوية وملؤها محبة".

تجدر الإشارة إلى أنه تم اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما بضربة جوية أمريكية استهدفت مطار بغداد قبل 4 أعوام.

المصدر: "مهر"

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