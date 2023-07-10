القضاء الفرنسي ينصف جزائريين تم الاعتداء عليهم خلال كأس الأمم الإفريقية 2019

قضت محكمة فرنسية بسجن 7 أشخاص لمدة تصل إلى عامين أدينوا بهجمات عنصرية في ليون خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2019.

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وحُكم على 5 من المتهمين بالسجن 4 سنوات، اثنان منهم مع وقف التنفيذ، وآخر بالسجن لمدة سنة واحدة منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ، والسابع سنة واحدة مع وقف التنفيذ.

وتتراوح أعمار المتهمين بين 22 و 34 عاما، ويشتبه في أنهم شاركوا في اعتداءات مساء 19 يوليو 2019 في وسط ليون، بعد فوز الجزائر في نهائي كأس إفريقيا للأمم.

وتم التعرف عليهم ضمن مجموعة من حوالي 30 شخصا، حرضتهم حركة اليمين المتطرف على مهاجمة أنصار الجزائر، وكان العديد منهم مسلحين بقضبان حديدية ومضارب بيسبول.

وادعى المتهمون أنهم ليسوا جزءا من أي جماعة ونفوا وقوع العنف. كما قال جان فرانسوا باري ، محامي أحد المتهمين: "إنه قرار عادل إلى حد ما في تحليله. لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كنا نستأنف".

وتحول مساء يوم 19 يوليو 2019 إلى كابوس لبعض المشجعين الجزائريين. الذين احتفلوا بتتويج الخضر في كأس إفريقيا للأمم. حيث هاجم أفراد بعضهم ينتمون إلى جماعات يمينية متطرفة أو قريبون منها ليون القديمة. ونهبوا وأطلقوا العنان لكراهيتهم لمناصري الجزائر.

وبعد المداولة التي جرت في المحاكمة بتهمة العنف العنصري، يوم الجمعة الماضي، أصدرت محكمة ليون الإصلاحية حكمها. وأدين المتهمون السبعة وحكم عليهم بالسجن.

المصدر: صحيفة النهار