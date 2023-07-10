الجيش الروسي يصدّ ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت جنوب غربي روسيا

صد الجيش الروسي ضربة أوكرانية استخدمت فيها صواريخ S-200، استهدفت مواقع حيوية في شبه جزيرة القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا جنوب غربي البلاد.

وأطلعت وزارة الدفاع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف على تصدي القوات الروسية لضربة صاروخية أوكرانية أمس الأحد استهدفت مواقع حيوية في شبه جزيرة القرم، ومقاطعتي روستوف وكالوغا، حيث دمّرت الدفاعات الروسية صاروخين S200، وحيّدت صاروخين آخريين بوسائط الحرب الإلكترونية.

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وجاء في التقرير المرفوع لهيئة الأركان: "الصواريخ استهدفت ممر كيرتش البحري ومطار موروزوفسك في القرم، ومطار شيكوفكا في مقاطعة كالوغا".

ووجه غيراسيموف بتحديد مواقع تخزين الأسلحة والصواريخ الأوكرانية ونقاط إطلاق صواريخ S-200، وتدميرها في أسرع وقت ممكن.

المصدر: "نوفوستي"