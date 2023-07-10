قتلى وجرحى في حادث طعن بروضة أطفال في الصين

أعلنت الشرطة الصينية أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب آخر بحادث طعن في روضة أطفال بمقاطعة قوانغدونغ جنوب شرقي البلاد.

وأوضح الشرطة، اليوم الأحد، أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عاما، وتحقق في سبب الهجوم.

ولم تكشف الشرطة أي تفاصيل عن الضحايا لكنه وصفت الواقعة بـ "الاعتداء المتعمد"، مضيفة أن الهجوم وقع على الساعة 07:40 بالتوقيت المحلي (23:40 الأحد بتوقيت غرينتش).

من جهتها قالت متحدثة باسم حكومة المدينة إن "بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ. وقد تم اعتقل المشتبه به".

وتعد مثل هذه الجرائم العنيفة نادرة نسبيا في الصين، لكن شهدت البلاد سلسلة من الهجمات بالسكاكين في السنوات الأخيرة، العديد منها في المدارس.

وفي أغسطس من العام الماضي، اقتحم مهاجم مسلح بسكين روضة أطفال في جنوب شرق مقاطعة جيانغشي، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وفي أبريل 2021، لقي طفلان مصرعهما وأصيب 16 آخرون خلال طعن جماعي في مدينة بيليو في منطقة قوانغشى ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.

وفي أكتوبر 2018، أصيب 14 طفلا في هجوم بسكين على روضة أطفال في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين.

المصدر: BBC