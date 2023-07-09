قال قائد وحدات النخبة في القوات الشيشانية، آدم ديليمخانوف، في تعليقه على قرار أنقرة بتسليم قادة فوج "آزوف" الإرهابي إلى كييف، إن "رحلة بلا عودة" تنتظر "الآزوفيين" في ساحة المعركة.

وكتب ديليمخانوف على قناته في "تلغرام" "اليوم نرى صاحب الميول المثلية (فلاديمير) زيلينسكي يكرم عبدة الشيطان والنازيين في لفوف، الذين فضلوا الأسر على المعركة. بدون شك، إذا قابلنا هؤلاء النازيين في ساحة المعركة مرة أخرى، فلن يلقوا أي رحمة. لن يتعرضوا للأسر ولن يتم الحديث معهم! سنصدر لهم تذكرة لرحلة في اتجاه واحد! مقاتلونا لا يطيقون الانتظار لمقابلة أبناء آوى هؤلاء في ساحة المعركة".

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، في سبتمبر 2022، أنه نتيجة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا، تم الإفراج عن 56 شخصا، منهم 55 جنديا، خمسة منهم من دونباس، والباقي من أفراد الجيش الروسي. وتم تسليم 215 شخصا إلى أوكرانيا، من بينهم قادة فوج "آزوف" الإرهابي.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن التبادل. وفي يناير 2023، أفادت صحيفة "حريت" نقلا عن مصادر تركية، أن أعضاء "آزوف" لا يزالون في تركيا، وهو ما تم بناء على طلب روسي.

ووصل زيلينسكي إلى تركيا يوم الجمعة، حيث أجرى محادثات مع أردوغان، ليكتب في "تلغرام" يوم السبت، أن دينيس بروكوبينكو وسفياتوسلاف بالامار وسيرغي فولينسكي، وأوليغ خومينكو ودينيس شليغا (وهم قادة الفوج الإرهابي) يسافرون إلى كييف من تركيا.

وأكد دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن قرار أنقرة تسليم قادة "آزوف" إلى كييف في انتهاك للاتفاقيات القائمة، يرتبط بشكل مباشر بفشل الهجوم الأوكراني المضاد.

المصدر: RT