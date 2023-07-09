زيلينسكي: نتلقى "إشارات خطيرة" من سياسيين أمريكيين بتقليص المساعدات العسكرية

أكد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أن بايدن بإمكانه وقف النزاع القائم في 5 دقائق، فيما أكد أن كييف تتلقى "إشارات خطيرة" من سياسيين أمريكيين على تقليص المساعدات العسكرية .

وصرح زيلينسكي في مقابلة مع شبكة ABC News قائلا "إذا كنا نتحدث عن إنهاء النزاع على حساب أوكرانيا، أي عبر إرغامنا على التخلي عن أراضينا. حسنا، أعتقد أنه بهذه الطريقة يمكن أن ينهي بايدن النزاع في خمس دقائق.. لكننا لن نوافق على ذلك".

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وفي السياق ذاته، عرج زيلينسكي على ما صرح به الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عندما وعد بإنهاء الأعمال القتالية خلال 24 ساعة.

وقال زيلينسكي إن "مجرّد الرغبة وحدها في إنهاء هذا النزاع تعتبر أمرا رائعا. ولكن هذه الرغبة يجب أن ترتكز إلى بعض التجارب الحقيقية.. يبدو أن دونالد ترامب كان لديه بالفعل تلك الساعات الـ24 في وقته....، ولكن على ما يبدو كانت لديه بعض الأولويات الأخرى".

وعلى صعيد متصل، أعلن زيلينسكي عن تلقي "إشارات خطيرة" فيما يتعلق بتقليص المساعدة المقدّمة لأوكرانيا، حيث "تصدر عن سياسيين أمريكيين بشكل منفرد".

المصدر: تاس