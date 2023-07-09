الغارديان: كييف ليست متفائلة بنتائج قمة الناتو في فيلنيوس

كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية أن السلطات الأوكرانية لا تشعر بالتفاؤل عشية قمة الناتو، حيث لا تتوقع أن يقربها الاجتماع من الانضمام إلى الحلف.

ونقلت الصحيفة أن أوكرانيا لا يمكنها الاعتماد إلا على الضمانات الأمنية في شكل وعد من الدول الأعضاء الرئيسية في الناتو، مثل المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا، وذلك بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية لحكومة كييف على المدى الطويل، في وقت تصر فيه السلطات الأوكرانية على أن دخول البلاد في حلف الناتو هو "الضمان الفعال الوحيد للأمن".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة وألمانيا لا تعتبران أنه من الضروري ضمان عضوية أوكرانيا في الناتو دون إصلاحات عميقة. ودعت واشنطن وبرلين، بحسب الصحيفة، إلى أن يتضمن بيان رؤساء الدول الأعضاء في الناتو عقب قمة فيلنيوس، صياغة مبسطة فيما يتعلق بآفاق انضمام أوكرانيا إلى الحلف دون معايير واضحة، ناهيك عما يتعلق بالعضوية الفورية في الكتلة بعد نهاية أعمال الحرب مباشرة، عكس ما تصر عليه دول أوروبا الشرقية.

وقد تبنى الناتو بيانا سياسيا في قمة بوخارست في أبريل 2008 بأن تصبح أوكرانيا في النهاية عضوا في الناتو، لكنه لم يقدم خطة عمل العضوية، التي تعتبر الخطوة الأولى في العملية القانونية للبلاد للانضمام إلى المنظمة.

وفي فبراير 2019، وافق البرلمان الأوكراني على تعديلات الدستور التي تعزز تطلعات البلاد للانضمام إلى الناتو، حيث صرح رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، مرارا بأن كييف تريد تحقيق فهم للشروط المحددة للانضمام إلى التحالف.

المصدر: تاس