وزير الدفاع الإسرائيلي: رفض المحتجين الخدمة في الجيش لعب بالنار وخدمة للعدو وضرر لأمن إسرائيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن التهديد برفض أو وقف الخدمة في الجيش "لعب بالنار"، وذلك تعليقا على رفض ضباط احتياط وطيارين الخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية.

وقال غالانت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد، إن "الأصوات التي تهدد برفض أو وقف التطوع في الجيش (الإسرائيلي) تلعب بالنار.. إنها مكافأة لأعدائنا"، مشيرا إلى "مدى خطورة التحديات" التي تواجه إسرائيل.

وقال "يجب ألا نقبل وضعا يستخدم فيه الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية لتعزيز المواقف السياسية من خلال التهديد بالرفض أو الدعوة إلى الرفض (الخدمة في الجيش الإسرائيلي). هذا عمل غير مقبول وخطير يضر بأمن الدولة. الرفض هو مكافأة لأعدائنا".

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وهدد جنود احتياط برفض الخدمة العسكرية في حال أقر الكنيست التعديلات القضائية.

وطالب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هارتسي هليڤي، قوات الاحتياط بدعم القيادة، وقال إن إسرائيل تواجه تهديدات كثيرة وعلى مختلف الأصعدة والجبهات.

وللأسبوع الـ27 هزت احتجاجات إسرائيل رفضا للتعديلات القضائية.