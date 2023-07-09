ملفات وقضايا هامة في اجتماع لافروف مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي

يعقد وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، الاجتماع الوزاري السادس للحوار بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يستهدف تعزيز العلاقات ومناقشة الموضوعات الدولية وقضايا التعاون.

وأعلن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، قبل المحادثات، أن الاجتماع الذي سينظم اليوم الاثنين، يهدف إلى تعزيز العلاقات بين دول الخليج العربي وروسيا الاتحادية، حيث سيغطي العديد من الموضوعات الدولية وقضايا التعاون الإقليمي.

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ويتوقع أن يشغل موضوع أوكرانيا حيزا هاما في جدول أعمال الجولة السادسة من المحادثات، حيث يحتمل أن يطلع وزير الخارجية، سيرغي لافروف، نظراءه الخليجيين بالتقدم الذي أحرزته العملية العسكرية الخاصة، كما سيعرض بالتفصيل رؤية موسكو للعوامل التي تسهم في زيادة تصعيد النزاع.

وساطة للتسوية السياسية والدبلوماسية

وفي هذا السياق، من الممكن أن يبدي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اهتماما بلعب دور الوسيط في التسوية السياسية والدبلوماسية.

ويسود الاعتقاد بأن أعضاء "التعاون الخليجي" سيحاولون أيضا، نقل النزاع إلى مستوى الحل السلمي، فضلا عن تجربة الوساطة الإيجابية في الاتصالات الروسية - الأوكرانية، التي يملكها أعضاء بارزون في المجلس مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

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الرياض وأبو ظبي

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدر عاليا المساعدة التي قدمتها الرياض وأبو ظبي في عملية تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

من جهة أخرى، تعتبر مسألة التسوية الفلسطينية الإسرائيلية موضوعا لا يقل حساسية في هذه المحادثات.

ومن المرجح أن يناقش الاجتماع في موسكو أيضا السبل المُمكنة لدفع عملية التسوية، بما في ذلك تفعيل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة).

سوريا - ليبيا - اليمن

ويرجح أيضا أن يعرّج الوزراء على قضايا تطبيع الوضع في دول مثل سوريا وليبيا واليمن، كما سيحتل مسار التعاون التجاري والاقتصادي مكانة خاصة على جدول أعمال المفاوضات.

المصدر: تاس