وزير الأمن القومي الإسرائيلي مهاجما الرئيس الأمريكي: لسنا جزءا من بلدك (فيديو)

فتح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، نيران التصعيد الكلامي بوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن معتبرا أن على الأخير إدراك أن إسرائيل ليست جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الوزير بن غفير في حديث تلفزيوني على القناة الإسرائيلية الـ14، مخاطبا بايدن إن "إسرائيل لم تعد جزءا من أمريكا".

הנשיא ביידן צריך להפנים שאנחנו לא עוד כוכב בדגל האמריקאי. במה בדיוק אני קיצוני? בזה שאני מחלק נשק לאזרחי ישראל שיוכלו להגן על עצמם? בזה שאני נותן גיבוי מלא לחיילים ולשוטרים שלנו? אני מזמין את ביידן לסיור בירושלים וחברון לראות שהקיצוניות שלנו היא קיצוניות באהבה עצומה למדינת ישראל. pic.twitter.com/3Owy1DdB4h — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) July 9, 2023

وأضاف بالقول "إذا كان بايدن يعتقد أن توزيع الأسلحة على الإسرائيليين تطرفٌ، فأنا أدعوه لزيارة القدس والخليل".

وأردف قائلا "أدعو بايدن لزيارة القدس والخليل، ليرى أن التطرف الذي يتحدث عنه، دافعه هو حب إسرائيل"، مثلما زعم بن غفير.

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وتجدر الإشارة إلى أن بايدن أكد في وقت سابق من نهار اليوم الأحد، في لقاء مع "سي إن إن"، أن بلاده لا تزال تعتقد بحل الدولتين على أنه الطريق الصحيحة لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما انتقد الرئيس الأمريكي مواقف بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات في الضفة الغربية، معتبرا أنهم جزء من المشكلة.

المصدر: RT + سي إن إن