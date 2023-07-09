الرئيس الألماني يناقض نفسه بشأن تسليم الذخائر العنقودية لألمانيا

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إلى عدم منع الولايات المتحدة من تسليم قنابل عنقودية لقوات كييف، مدافعا في الوقت نفسه عن معارضة بلاده الرسمية لهذه الأسلحة المحرمة دوليا.

وقال الرئيس في مقابلة مع محطة "زد دي إف" التلفزيونية الألمانية، اليوم الأحد، إن "الموقف الألماني ضد الذخائر العنقودية ما زال مبررا. لكن في الوضع الحالي، لا يمكن منع الولايات المتحدة" من تسليمها لأوكرانيا.

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وأضاف المتحدث قائلا "إذا لم يعد لدى أوكرانيا وسائل للدفاع عن نفسها، أو إذا توقف أولئك الذين يساعدونها في الدفاع عن نفسها عن ذلك، ستكون تلك نهاية أوكرانيا".

ويذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لدعم أوكرانيا ضد روسيا، حيث تضمنت ذخائر عنقودية، لتبلغ عتبة جديدة في نوع الأسلحة المقدمة لكييف.

وقد أثار إعلان واشنطن انتقادات شديدة من منظمات غير حكومية وإحراج دول أوروبية، حيث يمكن للقنابل العنقودية المثيرة للجدل أن تنفث ما يصل إلى مئات من العبوات الناسفة الصغيرة التي قد تتسبب في مقتل مدنيين.

المصدر: أ ف ب