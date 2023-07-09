خلال مهرجان لـ"الموسيقى الإريترية".. إصابة 26 شرطيا في صدامات بألمانيا

أصيب 26 شرطيا في غيسن بغرب ألمانيا في صدامات مختلفة مع مشاركين في مهرجان موسيقى إريترية مثير للجدل، وفق ما أعلنت عنه الشرطة المحلية يوم السبت.

وقالت الشرطة عبر "تويتر" إن 26 من عناصرها "أصيبوا بجروح خصوصا نتيجة الرشق بالحجارة"، حيث تعرض الشرطيون للرشق بالحجارة والزجاجات في عدة أماكن بالمدينة، وردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وقالت الشرطة إنها أوقفت نحو 100 شخص.

وتم حشد قرابة ألف شرطي منذ الجمعة في غيسن شمال فرانكفورت لتأمين المهرجان الموسيقى الذي سبق أن شهد صدامات العام الماضي.

وكانت البلدية تريد حظر المهرجان، لكن القضاء الإداري أصدر قرارا الجمعة يسمح بتنظيمه. ومن المتوقع أن يشارك ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص في المهرجان المستمر حتى الأحد.

ويعتبر "مهرجان إريتريا" مثيرا للجدل داخل الجالية الإريترية نفسها، إذ يتهم معارضون منظميه بأنهم مقربون من "النظام الاستبدادي" الحاكم في البلد الواقع في شمال شرق إفريقيا.

من جهته، أعلن وزير الداخلية في ولاية هيسن بيتر بوث، أن غيسن كانت "مسرحا لنزاعات إريترية داخلية"، معتبرا أن "التصعيد في العنف، بهجمات تستهدف قوات الأمن" أمر "غير مقبول على الإطلاق".

وطلب بوث من حكومة المستشار أولاف شولتس، استدعاء السفير الإريتري، قائلا "يجب أن نجعل الحكومة الإريترية تفهم أن الصراعات الإريترية يجب ألا تحدث على الأراضي الألمانية".

المصدر: "فرانس برس"