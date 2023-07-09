طيارون وعسكريون يعلنون التمرد على الديكتاتورية.. رئيس الشاباك السابق: الانقسام في إسرائيل يهدد الجيش

حذر رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق، عامي أيالون، من أن الصدع والانقسام في إسرائيل أعمق من أي وقت مضى، وسط احتجاجات ضخمة تعيشها الدولة ضد التعديلات القضائية.

وقال أيالون في مظاهرة أمام منزل وزير الدفاع، يوآف غالانت، إن "انقلاب النظام في إسرائيل سيدمر الجيش".

وخاطب وزير الدفاع الإسرائيلي قائلا "منذ أن عدت إلى منصبك، كنت صامتا. لقد اخترت الولاء لأمن إسرائيل على الولاء لنتنياهو، ونتوقع منك أن تفعل ذلك مرة أخرى".

وتظاهر الآلاف أمام منزل وزير الدفاع الاسرائيلي مساء السبت، حيث خاطب الميجر جنرال نوعم تيبون غالات، بالقول ".. أنت تعرف أنه من أجل الاستعداد للتحدي الإيراني، يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي في أفضل حالاته، لكن الطيارين وجنود الاحتياط لن يطيروا أو يقاتلوا من أجل ديكتاتورية".

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وتظاهر أكثر من 140 ألف شخص في تل أبيب في احتجاجات، للأسبوع الـ27 على التوالي، ضد التعديلات القضائية التي يسعى ائتلاف بنيامين نتنياهو المتطرف الذي يقود الحكومة لتمريرها.

المصدر: يديعوت أحرنوت